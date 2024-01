EXPOSITION JOHAN CRETEN LES FABRIQUES OU LA RAGE DES UTOPIES Gétigné, samedi 6 avril 2024.

Le domaine de la Garenne Lemot propose sa nouvelle exposition Les Fabriques ou la rage des utopies

Rencontre avec un artiste qui fait partager sa vision du site et s’empare des salles de la Villa Lemot.|

Célèbre pour ses sculptures allégoriques en céramique et en bronze, Johan Creten poursuit depuis les années 1990 ses représentations d’un monde plein de poésie, de lyrisme et de mystères.|

Villa Lemot. Tout public entrée libre|

Du mardi au dimanche // 10h30-13h et 14h-18h .

Avenue Xavier Rineau

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Début : 2024-04-06

fin : 2024-09-29



