Exposition “Joël Polomsky BD-iste” à l’Arrosoir Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Exposition “Joël Polomsky BD-iste” à l’Arrosoir Figeac, 3 février 2023, Figeac . Exposition “Joël Polomsky BD-iste” à l’Arrosoir l’Arrosoir Figeac Lot

2023-02-03 10:00:00 – 2023-02-03 22:00:00 Figeac

Lot Vernissage de Joël Polomsky BD-iste 17 juillet 2020 @ 18:00 Née à Tulle en 1979, Héloïse Bonin vit et travaille en Limousin. Son travail pictural et son désir de poursuivre dans la voie artistique résultent d’un long et fort cheminement personnel : forme de résilience, suite au traumatisme, laissé par un accident survenu en 1999 mais aussi envie de se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle obtient l’encouragement de la DRAC du Limousin en obtenant en 2010 et en 2013 une bourse d’aide à la création. Héloïse travaille par séries, imprégnées de sa vie personnelle et professionnelle.

De ses premiers INTÉRIEURS avec son fil rouge, (série d’univers d’intérieurs qu’elle continue par ailleurs) elle va ensuite travailler sur des portraits et REMIX de grandes oeuvres de l’histoire de l’art comme « La Grande Odalisque » d’Ingres, puis sur sa série COROLLE (thème floral et végétal) explosion de couleur et de volupté…

Pour ces séries, H. peint à l’acrylique à même le sol et au doigt, sur des plaques de bois contreplaqué, bien souvent sur de grands formats. @arrosoir Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2023-01-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse l'Arrosoir Figeac Lot Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Exposition “Joël Polomsky BD-iste” à l’Arrosoir Figeac 2023-02-03 was last modified: by Exposition “Joël Polomsky BD-iste” à l’Arrosoir Figeac Figeac 3 février 2023 Figeac L'Arrosoir Figeac Lot Lot

Figeac Lot