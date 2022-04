Exposition Joel Montigny Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse Ain Bourg-en-Bresse Ain 40 ans d’expos, Montigny le portraitiste des stars en tournée dans toutes la France passera par Bourg-en-Bresse une de ses villes de prédilection pour présenter ses dernières créations à l’Hôtel Marron de Meillonnas du 10 septembre au 25 septembre 2022. j.montigny@orange.fr +33 6 71 00 23 95 http://www.joel-montigny.com/ Hôtel Marron de Meillonnas 5 rue Teynière Bourg-en-Bresse

