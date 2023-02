Exposition : Joël Ducorroy et Olivia Fryszowski La Villa Balthazar Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Exposition : Joël Ducorroy et Olivia Fryszowski La Villa Balthazar, 23 mars 2023, Valence

2023-03-23 – 2023-05-27

La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

Valence

Drome Joël Ducorroy, artiste « plaqueticien » et Olivia Fryszowski investissent, pour ce « Duo Show », les trois étages de la Villa Balthazar, pour une plaque d’humour et de mots. contact@lavillabalthazar.fr +33 4 75 58 78 71 http://www.lavillabalthazar.fr/ La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence

