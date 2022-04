Exposition : “JO de Barcelone 92, il y a 30 ans” Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Exposition : “JO de Barcelone 92, il y a 30 ans” Argentan, 4 juillet 2022, Argentan. Exposition : “JO de Barcelone 92, il y a 30 ans” Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas Argentan

2022-07-04 13:30:00 – 2022-08-31 18:00:00 Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas

Argentan Orne Cette collection privée constituée d’affiches, de badges officiels, et d’une multitude d’objets dont quelques “pépites” nous plonge dans l’ambiance des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 1992 à Barcelone .

30 ans après, cette exposition participe au souvenir de cette compétition sportive mythique qui fut sacrée à l’époque “meilleurs jeux de l’histoire des Jeux Olympiques”. Cette collection privée constituée d’affiches, de badges officiels, et d’une multitude d’objets dont quelques “pépites” nous plonge dans l’ambiance des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 1992 à Barcelone .

30 ans après, cette exposition… Cette collection privée constituée d’affiches, de badges officiels, et d’une multitude d’objets dont quelques “pépites” nous plonge dans l’ambiance des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 1992 à Barcelone .

30 ans après, cette exposition participe au souvenir de cette compétition sportive mythique qui fut sacrée à l’époque “meilleurs jeux de l’histoire des Jeux Olympiques”. Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas Ville Argentan lieuville Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Exposition : “JO de Barcelone 92, il y a 30 ans” Argentan 2022-07-04 was last modified: by Exposition : “JO de Barcelone 92, il y a 30 ans” Argentan Argentan 4 juillet 2022 argentan Orne

Argentan Orne