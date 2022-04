Exposition JM BENOIST Jardin Public Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

du lundi 2 mai au mercredi 15 juin à Jardin Public

Partez à la découverte des œuvres du sculpteur JM Benoist, tailleur de pierre et artisan depuis 1995, ayant suivi des cours de modelage aux Beaux-Arts d’Angers. Après des expositions dans le pays de la Loire, ou des performances artistiques lors de festivals ou événements, il installe ses œuvres à Lisieux, pour le plus grand bonheur de tous les amateurs d’arts de Normandie ! **Exposition au Jardin de l’Évêché à Lisieux, du 2 mai au 15 juin.**

Gratuit

