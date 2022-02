Exposition : Jicé Garnier + La Cantoch’ En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Exposition : Jicé Garnier + La Cantoch’ En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 22 mai 2022, Queaux. Exposition : Jicé Garnier + La Cantoch’

du dimanche 22 mai au dimanche 12 juin à En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir

Jicé Garnier ———— **Jicé Garnier** ne vit que pour l’Art : il est galeriste, et le reste du temps, il peint… Il peint sur tout : de la simple feuille de dessin à la plaque de verre en passant par le bois brut, **Jicé** n’a pas de limite, du moment qu’il peint. Il peint SUR tout, mais également AVEC tout : acrylique, encres, marqueurs, ou encore divers outils allant de la brosse plate à la bombe aérosol. Il multiplie donc les supports, les procédés, les formats, mais aussi les sujets : des portraits, des paysages, des animaux, des graffs, des toiles abstraites, son univers est riche, expressif, toujours intense. Né en 1972 à Poitiers, **Jicé** fait ses études à l’École Régionale des Beaux-Arts. Dès lors, il s’enthousiasme pour le dessin et le graphisme et parle volontiers de sa passion pour « l’Art dans tous ses états ». Il revient ensuite à Montmorillon où il vit désormais depuis plus de 40 ans. Le 4 août 2021, Jicé ouvre son Atelier-Galerie : _** »Dealer d’Art »**_. **Jicé** travaille a de nouvelles créations et cette exposition sera l’occasion de nous faire découvrir quelques-unes de ces réalisations. **Dernières expositions :** Montmorillon, _ »Rencontres d’Artistes »_ L’Isle-Jourdain, _ »Rencontres d’Art »_, sous le chapiteau d’Octave Singulier Montmorillon, MJC Claude Nougaro (_Murs de la Ville, Silence Urbain, Route 66…the Mother Road_) Montmorillon, Galerie Graffiti (_Reflets_) **+ d’infos :** [[https://www.facebook.com/jeanchristophe.garnier.33](https://www.facebook.com/jeanchristophe.garnier.33)](https://www.facebook.com/jeanchristophe.garnier.33) [[https://www.facebook.com/jicegarnier86](https://www.facebook.com/jicegarnier86)](https://www.facebook.com/jicegarnier86) La Cantoch’ ———– **La Cantoch’** ne se dit pas artiste, et pourtant ! Il récupère, il bidouille, il soude, ça fait du bruit, ça ferraille, c’est brûlant, et pourtant à la fin, c’est léger, poétique, aérien. _ »Autodidacte tant dans la sculpture que pour la soudure je me suis dirigé vers la création qui est parfois déco’ mais tend aussi parfois vers l’artistique. L’atelier est toujours sur fond de musique, rarement hip hop, souvent punk mais principalement comme mes sculptures : métal. Le silence n’existe pas dans mes réalisations. Elles sont généralement réalisées sur le vif, sans dessin préalable, tout doit être dans la tête et comme je le dis sur toutes mes expos : un matin, un café, une idée. »_ **+ d’infos :** [[https://www.facebook.com/profile.php?id=100008372554302](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008372554302)](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008372554302)

Entrée libre

Jicé ne vit que pour l’Art : il est galeriste, et le reste du temps, il peint. La Cantoch’ ne se dit pas artiste, et pourtant ! Il soude, ça fait du bruit, ça ferraille, et c’est poétique, aérien… En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

