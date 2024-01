Exposition « Jeux Olympiques en route vers Paris 2024 ! » à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, vendredi 16 février 2024.

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition « Jeux Olympiques en route vers Paris 2024 ! » à Montoire-sur-le Loir. Cent ans après, les Jeux sont de retour dans la capitale et c’est un pays tout entier qui vibrera au rythme des exploits des plus grands athlètes internationaux. L’exposition « Jeux Olympiques en route vers Paris 2024 ! » revient sur l’histoire de l’olympisme, de son origine antique à son rayonnement planétaire actuel, en passant par la présentation de son organisation et la mise en

avant du rôle crucial joué par Pierre de Coubertin. La naissance du mouvement paralympique, les symboles, les rituels ou encore l’impact sociétal d’une telle épreuve sont autant de thématiques développées dans cette exposition à l’aide de 14 panneaux illustrés. EUR.

Quartier Marescot

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mediatheque.montoire@catv41.fr

Début : 2024-02-16

fin : 2024-03-09



