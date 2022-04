Exposition : Jeux Olympiques – En route vers 2024 !, 10 mai 2022, .

Exposition : Jeux Olympiques – En route vers 2024 !

2022-05-10 14:00:00 – 2022-05-29 17:00:00

L’histoire de l’olympisme, de son origine antique à son rayonnement planétaire, présentation de son organisation et du rôle crucial joué par le baron Pierre de Coubertin. Dans le cadre des Gymnasiades Normandy 2022, les Franciscaines accueille « Jeux olympiques, en route vers Paris 2024 ! » une exposition réalisée par le Musée National du Sport.

Deux ans avant les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’ISF Gymnasiades propose des jeux pour les jeunes, par les jeunes, des jeux pour tous !

Seize panneaux illustrés relatent la naissance du mouvement paralympique, les symboles, les rituels et présentent les plus grands athlètes à travers leurs inoubliables performances. Deux panneaux complémentaires présentent la collection personnelle de Monique Berlioux (1923-2015), championne de natation internationale qui fut durant 16 ans, de 1969 à 1985, Directrice Générale du Comité international olympique. Une collection léguée aux Franciscaines de Deauville, rassemblant médailles, photographies marquantes, objets de collection et l’album très rare des jeux controversés de 1936.

