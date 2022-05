Exposition Jeux et stratégies au Garage à Amboise Amboise, 2 juillet 2022, Amboise.

Exposition Jeux et stratégies au Garage à Amboise Amboise

2022-07-02 14:30:00 – 2022-09-19 18:30:00

Amboise Indre-et-Loire Amboise

Entre espace d’exposition et espace mental, le travail de Vincent Mauger se déploie à partir de matériaux de construction ordinaires simples : parpaings, tubes PVC, tissus, chaînes…

Répondant à la tension qu’engendrent ces deux espaces par des installations, des sculptures et des vidéos, il pratique l’assemblage, la superposition et la suspension. L’occupation des œuvres dans le volume de départ se joue des échelles et propose un nouveau paysage simulé, repoussant les limites de l’espace, du corps et du déplacement. Vincent Mauger désoriente le visiteur dans son rapport à la forme et à l’architecture et réinvente une cartographie dans laquelle se perdre pour trouver l’introuvable.

+33 2 47 79 06 81 https://www.ville-amboise.fr/329/le-garage.htm

Amboise

