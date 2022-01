Exposition : Jeux d’objets Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Exposition : Jeux d’objets Le Temps des Cerises, 8 mars 2022, Issy-les-Moulineaux. Exposition : Jeux d’objets

du mardi 8 mars au samedi 26 mars à Le Temps des Cerises

JEUX D’OBJETS ————- Découvrez en photos et en objets la nouvelle programmation MARTO ou comment l’objet du quotidien vous transporte dans un univers merveilleux et dans l’imaginaire propice aux jeux, entre action et contemplation. Du 8 au 26 mars. Tout Public.

Entrée libre

Expositions en photos et en objets de la nouvelle programmation MARTO. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T19:00:00

