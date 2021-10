Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Exposition – Jeux d’estaminet dans le Nord Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Exposition – Jeux d’estaminet dans le Nord Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 2 décembre 2021, Annœullin. Exposition – Jeux d’estaminet dans le Nord

du jeudi 2 décembre au mercredi 5 janvier 2022 à Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Du jeu de la grenouille au bollard Nicolas, du sjoelbak à la table à toupie, venez découvrir les joies de nos anciens à travers cette exposition en venant vous amuser sur ces jeux traditionnels.

Entrée libre

Du jeu de la grenouille au bollard Nicolas, du sjoelbak à la table à toupie, venez découvrir les joies de nos anciens à travers cette exposition en venant vous amuser sur ces jeux traditionnels. Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T12:00:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T15:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T12:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T12:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T17:30:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T12:00:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T15:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T12:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T17:30:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T12:00:00;2022-01-04T15:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T12:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin