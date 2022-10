Exposition jeux d’espaces Agapé Hub Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition jeux d’espaces Agapé Hub Paris, 20 octobre 2022, Paris. Du jeudi 20 octobre 2022 au mardi 08 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Trois artistes à l’approche bien distinctes les unes des autres, nous donnent à voir leur interprétation de l’espace. Si l’installation peut sembler le médium idéal et adéquat, cohérent, pour en rendre compte, les peintres ne sont pas en reste et nombreux sont ceux qui en deux dimensions projettent des perspectives, des plans, dressent un décor. Daniel CABANZO : Cet artiste colombien pluridisciplinaire et compositeur s’intéresse aux textures sonores en les traduisant en image. Le geste de l’artiste grave des traces dans la peinture, donnant à voir et penser une certaine idée de la vitesse et des ondes en déplacements. Raphael DE POOL : Cet artiste Vénézuelien procède par assemblage de modules s’apparentant à des nœuds, des sphères, des traitements de surfaces crayonnées, dont la discontinuité est assurée par des segments assujettis au rythme. S’en dégage un espace qui semble indivisible mais dont l’ensemble structurel est susceptible de se fragmenter. Les couleurs vives assurent une lecture et une visibilité intrigantes. SILOUANE : Ce peintre français, fasciné par l’étrange équilibre de notre monde, travaille sur des oppositions qui s’épousent et s’organisent harmonieusement. Les perspectives vertigineuses entre architecture et nature perturbent la perception du regardeur en le plongeant dans des dédales picturaux dans lesquels celui-ci doit déterminer sa propre issue. Agapé Hub Paris 50 rue Meslay 75003 Paris Contact : https://www.facebook.com/AgapeHubParis contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris Autres Lieu Agapé Hub Paris Adresse 50 rue Meslay Ville Paris

