Touques Calvados Les jeux de transparence offrent de nouvelles perspectives aux créateurs. Verre, porcelaine, plexiglass, papier, textile…une invitation à partager les effets de la matière, la métamorphose des objets lorsque change la direction de la lumière. Le transparent, le mat et le brillant, le visible et le caché participent à cette magie. Objets décoratifs et utilitaires – luminaires – créations textiles – bijoux Vernissage samedi 10 septembre – 18h Galerie ouverte : jeudi et vendredi 15h-18h30,

