Exposition “Jeux de société” – Coup de contes Lantenay, 5 octobre 2021, Lantenay.

Exposition “Jeux de société” – Coup de contes 2021-10-05 – 2021-10-23 Bibliothèque de Lantenay 4, rue de la croix haute

Lantenay Côte-d’Or Lantenay

Quels que soit leur composition ou leurs supports, les jeux permettent aux hommes de se mesurer et d’éprouver ensemble des sensations. Outil de communication et de pédagogie, le jeu développe la vivacité d’esprit. Re-découvrez les jeux d’antan et ceux pratiqués dans d’autres cultures. Un plaisir intergénérationnel et universel !

Tout public

Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque :

http://www.entre-ouche-et-montagne.fr/les-bibliotheques.html

bibliotheque-lantenay-ccvo@wanadoo.fr

Quels que soit leur composition ou leurs supports, les jeux permettent aux hommes de se mesurer et d’éprouver ensemble des sensations. Outil de communication et de pédagogie, le jeu développe la vivacité d’esprit. Re-découvrez les jeux d’antan et ceux pratiqués dans d’autres cultures. Un plaisir intergénérationnel et universel !

Tout public

Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque :

http://www.entre-ouche-et-montagne.fr/les-bibliotheques.html

dernière mise à jour : 2021-08-06 par