du vendredi 1 avril au vendredi 15 avril à Médiathèque Mérignac

Dans le cadre de la biennale des Arts Visuels de l’association École et Culture, les élèves de 37 classes des écoles de Mérignac ont visité l’exposition de l’artiste Nathalie Portejoie, puis ont travaillé à la production d’une oeuvre inspirée, mettant la lumière au coeur de leurs créations… _En partenariat avec École et Culture_ _Entrée libre / Tout public_ Du 1er au 15 avril 2022, la salle d’exposition accueillera l’expo « Jeux de lumière » de l’association Ecole & Culture. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T13:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-04T13:00:00 2022-04-04T19:00:00;2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-11T13:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque Mérignac Adresse 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Médiathèque Mérignac Mérignac Departement Gironde

