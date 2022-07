Exposition Jeux de courbes Langon, 15 novembre 2022, Langon.

Exposition Jeux de courbes

2022-11-15 – 2022-12-24

EUR Cela fait 10 ans que Karen Gossart et Corentin Laval vivent, travaillent, partagent leur passion de la vannerie à L’Oseraie de L’île (Barie). Leurs gestes, leurs lignes, ont évolué petit à petit, s’affinant, pour se mêler les uns aux autres.

Depuis la culture de l’osier jusqu’à son tressage, ils souhaitent partager et transmettre cette joie qui les anime à tresser cette matière au potentiel infini…

Jeux de courbes est une exposition tressée à quatre mains, une exploration de la matière et des formes.

Pour toutes et tous.

