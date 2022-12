Exposition jeunesse – Et toi comment tu te sens Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition jeunesse – Et toi comment tu te sens cour Athic Obernai

2023-01-04 – 2023-03-04

Bas-Rhin Une exposition destinée aux enfants à partir de 3 ans pour apprendre à reconnaître et partager ses émotions. parce qu’il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au contraire de se sentir pousser des ailes, mais qu’il est souvent difficile pour les petits de maîtriser et de mettre un mot sur ses émotions. Exposition jeunesse autour des émotions, à partir de 3ans Obernai

