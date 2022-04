Exposition jeune public: Les petits européens Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cette exposition vous permettra de découvrir tout ce qui fait la saveur de l’enfance dans les pays de l’Europe élargie : les bonbons, les chansons, les peurs, les traditions… L’exposition a été réalisée par Nicole Lambert, la célèbre auteure et dessinatrice des Triplés.

Un jeu de piste autour de l’exposition sera proposé en français et en allemand.



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec le CBE Sud Luberon Val de Durance / Europe Direct Provence Alpes Méditerranée

Avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

