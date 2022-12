Exposition jeune public : leitMOTIFS par GOSSE Agen Agen OT Destination Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Exposition jeune public : leitMOTIFS par GOSSE Musée des Beaux-Arts Place Dr Esquirol Agen Lot-et-Garonne

2023-01-28 – 2023-04-02

EUR 5 6 GOSSE est né à Agen. Le graffiti s'impose à lui à la fin des années 90 comme les prémices de son travail pictural. À cette époque, les fanzines de la mouvance hip-hop ainsi que les murs de la ville de Toulouse, saturés de tags et de graffitis, le fascinent. Après dix ans de pratique, il ressent le besoin d'explorer de nouveaux horizons. Entre études de sociologie et travail alimentaire, il découvre une autre contre-culture américaine via les comix de Robert Crumb et Vaughn Bodē, qui vont l'influencer, notamment pour leurs dessins de femmes aux formes voluptueuses. Il expérimente alors le dessin d'observation, suit des cours de volume, puis, après un bref passage à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, il se passionne pour l'art du motif (avec notamment les travaux de Ignacio Uriarte), qui deviendra par la suite l'objet de sa démarche artistique… Dedans comme dehors, dans son atelier comme dans la rue, le besoin de s'approprier l'espace perdure. La singularité de ce leitMOTIF des fesses, séparées du reste du corps, se trouve au carrefour de la gestuelle du graffiti, du nu féminin et du concept de fétichisme de la marchandise de Karl Marx. +33 5 53 69 47 23

