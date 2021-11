Laon Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Aisne, Laon Exposition-jeu Aisne comme nature Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Exposition-jeu Aisne comme nature Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne, 22 janvier 2022, Laon. Exposition-jeu Aisne comme nature

le samedi 22 janvier 2022 à Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne

Cette exposition présente de façon humoristique la richesse des milieux naturels de l’Aisne et la fabuleuse diversité des êtres vivants que l’on peut y trouver. Les animateurs proposeront un quizz que chaque visiteur peut remplir à l’aide des panneaux de l’expo et la découverte d’un petit jeu interactif sur le CD rom en lien avec cette exposition.

Sur inscription, 8 participants maximum toutes les 1h30

Quizz et jeux autour de l’exposition Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne Parc Foch Laon Avenue du Maréchal Foch 02000 Laon Laon Semilly Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Adresse Parc Foch Laon Avenue du Maréchal Foch 02000 Laon Ville Laon lieuville Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Laon