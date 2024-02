Exposition « Jeter l’encre à la source » Médiathèque Intercommunale Meymac, samedi 9 mars 2024.

Cette exposition, proposée par la médiathèque intercommunale dans le cadre de la Journée internationale de la femme, est le fruit d’un dialogue entre la peinture abstraite de Sophie Chèze et les poèmes graphiques de Nadège

Moyart.

L’ensemble des poèmes de l’exposition « Jeter l’encre à la source » a été écrit sur mesure, les pieds dans les sources et les tourbières, par Nadège Moyart.

À l’épreuve du terrain de jeu qu’offre l’écriture poétique, les mots du paysage viennent se frotter aux couleurs tendres des encres de Sophie Chèze et aux titres tous azimuts des livres de la médiathèque.

Poèmes après poèmes, inscrits sur des marques-page disséminés dans les rayonnages, la poésie se fait passe-muraille se riant des catégories. Poursuivant son cours, ces poèmes de poche pourront être emportés au loin par les usagers.

Tout public EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-30 18:30:00

Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

