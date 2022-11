EXPOSITION « JÉRÔME MOREL » – MEDIATHEQUE JIM-DANDURAND Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Après un long passage dans le Cantal , Jérôme Morel s’installe en 2008 à Douelle dans le lot, région du Quercy blanc où il ouvre une Maison d’édition « les éditions de la Cévenne ». « Déjà enfant, je rêvais de faire de la photo et je n’ai pas arrêté d’ennuyer mon père, jusqu’à ce qu’il m’offre un appareil ». En 2015, il réalise une exposition réalisée exclusivement avec des photographies prises avec son téléphone, photos de nudité, intitulé iNudes. Métamorphismes présente des images superposées, « triturées » qui aboutissent à une transformation des photos originelles. • Du 4 novembre au 23 Décembre 2022. • Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. La Médiathèque a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Jérôme MOREL, le vendredi 4 novembre à 19h. +33 2 51 51 15 98 https://www.mediatheque-fontenaylecomte.net/cms/articleview/id/609 Médiathèque de Fontenay-le-Comte 2 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

