Du 30 avril au 30 mai, l’association La Coccinelle a le plaisir de vous présenter les oeuvres photographiques de [Jémérie Mazet](https://soleildeminuit.fr/articles/), auteur photographe. [L’exposition Nivalis](https://coccinelle.cafe/extra/files/doc/20220430-jeremie-mazet/presentation-jeremie-mazet-expo-nivalis.pdf) reflète l’attrait de l’artiste pour les ambiances éphémères, que son talent lui permet de capturer. **Rendez vous le samedi 30 avril à 11 heures à La Coccinelle pour rencontrer Jérémie Mazet et découvrir cette exposition inédite à Allègre ?** ### A propos de l’exposition « Nivalis est un clin d’œil aux vaillantes Perce-Neiges (Galanthus Nivalis) qui bravent l’hiver pour éclore précocement dans le Massif Central. Ode à la blancheur des paysages en hiver et aux petits instants que la nature nous offre, au détour des derniers rayons du soleil ou d’une neige précoce à l’automne. Les paysages se parent alors de couleurs inhabituelles que j’essaye de retranscrire avec mon appareil photo, pinceau et témoin de la scène. » Jérémie Mazet

