EXPOSITION : JENNY BARNARD Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

EXPOSITION : JENNY BARNARD Sète, 26 avril 2022, Sète. EXPOSITION : JENNY BARNARD Sète

2022-04-26 – 2022-05-08

Sète Hérault Jenny Barnard, artiste anglaise renommée et nouvellement installée à Sète a choisi la très belle galerie 7 pour y exposer ses toiles avec entre autres, le thème “touches d’or”. Une série d’acryliques 1mx1m , portraits de stars de la chanson populaire française, du rock, du jazz et du blues. En invité spécial, les très drôles créations de l’atelier “LES DESBOIS”, des lampes très “cartoons” toutes pièces uniques et fabriquées avec goût à partir de matériaux recyclés. jennyab60@hotmail.com +33 6 32 37 00 60 Jenny Barnard, artiste anglaise renommée et nouvellement installée à Sète a choisi la très belle galerie 7 pour y exposer ses toiles avec entre autres, le thème “touches d’or”. Une série d’acryliques 1mx1m , portraits de stars de la chanson populaire française, du rock, du jazz et du blues. En invité spécial, les très drôles créations de l’atelier “LES DESBOIS”, des lampes très “cartoons” toutes pièces uniques et fabriquées avec goût à partir de matériaux recyclés. Sète

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse Ville Sète lieuville Sète Departement Hérault

Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

EXPOSITION : JENNY BARNARD Sète 2022-04-26 was last modified: by EXPOSITION : JENNY BARNARD Sète Sète 26 avril 2022 Hérault Sète

Sète Hérault