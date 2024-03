Exposition Jenna Martin Rossi Galerie 12 13 Soustons, samedi 16 mars 2024.

Artiste plasticienne, Jenna Martin Rossi vit et travaille dans les Landes. Sa pratique allie le travail de la peinture et du textile dans des créations uniques et contemporaines, au travers de techniques mixtes comme le tissage, la broderie et le collage. Elle explore l’endroit où les matières et les couleurs se répondent, se complètent et se confrontent, se voilent et se dévoilent par des jeux de superposition et de transparence. De ces vibrations, de ces résonnances et de ces mouvements naissent des oeuvres entre paysages intérieurs et environnement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Galerie 12 13 3 Place de Sterling

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine galerie1213rogerblachon@gmail.com

