**Exposition « Jeanne d’Arc, héroïne populaire »** A l’occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc, l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie, propose une exposition sur les traces de l’héroïne. Elle incarne une des figures majeures du panthéon des grandes personnalités historiques de la nation. Son imagerie a beaucoup évolué au fil des décennies, illustrée en guerrière ou en bergère. L’exposition présente une analyse thématique et iconographique de la Pucelle d’Orléans. **Exposition du 19 septembre au 21 mars 2021.** **Autour de l’exposition**

**> Visites commentées de l’exposition**

Samedi 19 septembre à 11h et 15h

Mercredi 21 octobre à 15h

Dimanche 22 novembre à 15h

Mercredi 23 décembre à 16h30 **> Visite thématique « Imago Historia »** …

