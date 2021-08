Lagny-sur-Marne Église Notre-Dame-des-Ardents Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Exposition “Jeanne d’Arc à Lagny” Église Notre-Dame-des-Ardents Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-des-Ardents

Exposition qui retrace les différents passages de Jeanne d'Arc à Lagny-sur-Marne. Le "miracle de Lagny" évoqué lors du procès, la bataille contre Franquet d'Arras, chef bourguignon, dans la plaine de Vaires mais aussi les grandes fêtes et défilés dédiés à Jeanne d'Arc dans la ville y sont relatés. Par les Amis du Musée et du Patrimoine du Pays de Lagny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

