Exposition Jeanne, dans l’intimité d’une reine Musée Jeanne d’Albret Orthez, mardi 5 mars 2024.

Exposition Jeanne, dans l’intimité d’une reine Musée Jeanne d’Albret Orthez Pyrénées-Atlantiques

Alexandra Rouvet-Duvernoy écrit le journal intime fictif de Jeanne d’Albret Jeanne dans l’intimité d’une reine . Artiste et professeur d’arts plastiques dans plusieurs structures, elle a souhaité associer ses élèves au projet pour venir illustrer le journal. L’exposition présente les premiers travaux d’élèves des ateliers d’Orthez, Aire sur l’Adour, Theze, Samadet, Mont de Marsan, Geaune, Pau accompagné d’extraits de textes. Ces textes, dessins et peintures, vous transporteront dans l’univers de Jeanne d’Albret, contes, recettes, art de vivre, mode, parfums, arts, voyages, etc. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-30

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@museejeannedalbret.com

