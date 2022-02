EXPOSITION JEAN-YVES CAMUS ET ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

EXPOSITION JEAN-YVES CAMUS ET ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Vandœuvre-lès-Nancy, 29 avril 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. EXPOSITION JEAN-YVES CAMUS ET ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 18:00:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Jean-Yves Camus, Antonio Guzmán : La Neige rend aveugle

PHOTOGRAPHIE / NEIGE

Une exposition collective pour parler de la neige, de sa blancheur, de son imaginaire, de son économie et de son inexorable fonte. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/la-neige-rend-aveugle Jean-Yves Camus

Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-08 par DESTINATION NANCY Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION JEAN-YVES CAMUS ET ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Vandœuvre-lès-Nancy 2022-04-29 was last modified: by EXPOSITION JEAN-YVES CAMUS ET ANTONIO GUZMÁN – LA NEIGE REND AVEUGLE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 29 avril 2022 Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle