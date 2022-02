Exposition Jean Suzanne – Ombre et lumière d’acier Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Exposition Jean Suzanne – Ombre et lumière d’acier Villeneuve-sur-Lot, 26 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. Exposition Jean Suzanne – Ombre et lumière d’acier Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot

2022-03-26 – 2022-06-12 Musée de Gajac 2 Rue des Jardins

Jean Suzanne sculpte depuis plus de 30 ans, tout un monde d'ombres, de lumière et d'acier qui illustre la pureté des formes et la dualité de l'univers.

+33 5 53 40 48 00

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot

