Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Exposition – Jean Queffelec Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Exposition – Jean Queffelec Le Minihic-sur-Rance, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Le Minihic-sur-Rance. Exposition – Jean Queffelec 2021-07-01 – 2021-07-15

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Rétrospective d’un gentilhomme talentueux. Passionné par la pêche à la truite Fariot, la chasse à la bécasse, le golf et la peinture, Jean Queffelec a commencé très jeune à faire des dessins animés, des caricatures, des portraits… Il a été surtout inspiré par les paysages et la mer en Bretagne, où il exposait l’été à Carnac. Gratuit. INFO COVID : Les expositions ouvrent normalement, mais nous ne pouvons accepter plus de 10 personnes simultanément dans la chapelle ; le port du masque étant obligatoire. Du jeudi 1er au jeudi 15 juillet 2021 – Aux horaires d’ouverture de la Chapelle Saint-Buc saint.buc@gmail.com http://www.chapellesaintbuc.fr/ Rétrospective d’un gentilhomme talentueux. Passionné par la pêche à la truite Fariot, la chasse à la bécasse, le golf et la peinture, Jean Queffelec a commencé très jeune à faire des dessins animés, des caricatures, des portraits… Il a été surtout inspiré par les paysages et la mer en Bretagne, où il exposait l’été à Carnac. Gratuit. INFO COVID : Les expositions ouvrent normalement, mais nous ne pouvons accepter plus de 10 personnes simultanément dans la chapelle ; le port du masque étant obligatoire. Du jeudi 1er au jeudi 15 juillet 2021 – Aux horaires d’ouverture de la Chapelle Saint-Buc dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville 48.56495#-2.01266