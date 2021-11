EXPOSITION JEAN-PIERRE VAN DER SPELDEN – DES COULEURS PLEIN LA TETE Béziers, 3 décembre 2021, Béziers.

2021-12-03 14:00:00 – 2021-12-03 18:00:00

Béziers Hérault

La Maison Relin reçoit l’exposition « Des Couleurs plein la tête » de l’artiste Jean-Pierre Van Der Spelden.

Pour célébrer 60 ans de création en Occitanie, les Écluses de l’art vous proposent une rétrospective-hommage à l’artiste peintre dont les œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections privées et publiques à travers le monde. Son travail se fonde sur l’exploration de la couleur et les influences de Matisse nous propulsent à la croisée de l’objet, de la couleur et de l’espace pour toucher nos cœurs profondément.

Entrée libre et sur RDV à partir du 18 décembre.

+33 6 52 41 51 95

Béziers

