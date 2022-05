Exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture” Musées de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture” Musées de Sens, 14 mai 2022, Sens. Exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture”

Musées de Sens, le samedi 14 mai à 17:00

Orangerie des Musées À 17h : Vernissage de l’exposition _Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture_ De18h30 à 23h : visites commentées en continu de l’exposition par le commissaire d’exposition

Entrée libre

Vernissage et visites commentées de l’exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture” à l’Orangerie des Musées Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Musées de Sens Adresse 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Ville Sens lieuville Musées de Sens Sens Departement Yonne

Musées de Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture” Musées de Sens 2022-05-14 was last modified: by Exposition “Jean-Pierre Pincemin. Sculpture – Peinture” Musées de Sens Musées de Sens 14 mai 2022 Musées de Sens Sens sens

Sens Yonne