Exposition : Jean-Pierre PETIT Galerie municipale Bernard Nonnet, 16 septembre 2022, Erquy.

Exposition : Jean-Pierre PETIT

du vendredi 16 septembre au dimanche 16 octobre à Galerie municipale Bernard Nonnet

Voici l’oeuvre de Jean-Pierre Petit, elle vous regarde. Elle vous dit un commencement, un présent, chaque fois recommencé. Chaque tableau est différent et pourtant semblable au précédent. Ses images nous racontent la possibilité d’une heureuse rencontre comme un écho de l’enfance. Cette manière de montrer est celle qui raisonne avec le Paradis ou, en tout cas, avec l’idée que l’on s’en fait. Portée par cette joie en peinture, la mémoire est sollicitée. Les souvenirs anciens nous font signe, ceux de certains jours enchantés selon le balisage du peintre. Ce chemin se pratique selon son langage secret avec sa grammaire particulière, c’est un appel à le suivre dans cette voie, en confiance, en dépit de sa forme abstraite à hauteur d’homme. Il y a aussi ce vêtement singulier et énigmatique que nous propose l’artiste plasticien. Il apparaît comme un écheveau tissé des fils du rêve, seule une nymphe antique semble pouvoir l’endosser, alors qu’il est adopté aujourd’hui par le monde entier. Reste le silence de l’oeuvre qui s’impose, dans une proximité familière et qui nous procure un bien-être. Cette oeuvre complexe faite de simplicité et de puissance se présente comme une invitation à la fête de la vie. Ne résistons pas à cette expérience. ### Biographie Jean-Pierre Petit est né en 1949 à Saint-Brieuc. Enfant, il rencontre Louis et Renée Guilloux qui encourageront toujours sa vocation artistique. De 1966 à 1971, il prépare le diplôme national de peinture à l’Ecole des Beaux-arts de Brest dans l’atelier d’Alain Béraud. A Paris, il rencontre le peintre Jean Dewasne [galerie Denise René] qui l’invite à travailler dans son atelier. Il entreprend une carrière de Graphiste puis Directeur artistique dans plusieurs agences du grand-Ouest, puis crée l’agence de communication Petit & Petit à Saint-Brieuc. Après quelques années dans le sud de la France où il crée des objets dérivés pour les musées de Marseille, Nîmes, Toulouse, Albi … Il revient en Bretagne dans les années 2000 et se recentre sur le graphisme et l’édition avec des éditeurs bretons, tout en donnant la priorité à son travail de plasticien. ### Expositions récentes * “Multiples”, Galerie J-L Cléret, Guingamp, 27/10 > 25/12/2021. * “Désir d’humanité”, Maison de l’Agglo, Saint-Brieuc, 20/04 > 19/05/2019. * “Influenza”, Galerie J-L Cléret Guingamp, 5/07 > 20/09/2020. * “Trait d’amour @trait d’humour”, Maison département, Lannion, 18/11/2019 > 17/01/2020. * “L’Ecriture du vivant”, Maison Louis Guilloux, Saint-Brieuc, 07/09 > 07/10/2018. ### Jean-Pierre PETIT TRÉVENEUC (22) 06 22 06 36 58 [[http://www.petitdesign.fr/](http://www.petitdesign.fr/)](http://www.petitdesign.fr/) [[https://www.artistescontemporains.org/artistes/29095/](https://www.artistescontemporains.org/artistes/29095/)](https://www.artistescontemporains.org/artistes/29095/) [[https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/10177/jean-pierre-petit](https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/10177/jean-pierre-petit)](https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/10177/jean-pierre-petit) ### En pratique exposition du samedi 17 septembre au dimanche 16 octobre 2022 ouverture samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage vendredi 16 septembre 2022 à 18h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place

L’esprit de la couleur

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T18:00:00 2022-09-16T19:00:00;2022-09-17T10:30:00 2022-09-17T12:30:00;2022-09-17T15:00:00 2022-09-17T18:00:00;2022-09-18T10:30:00 2022-09-18T12:30:00;2022-09-18T15:00:00 2022-09-18T18:00:00;2022-09-24T10:30:00 2022-09-24T12:30:00;2022-09-24T15:00:00 2022-09-24T18:00:00;2022-09-25T10:30:00 2022-09-25T12:30:00;2022-09-25T15:00:00 2022-09-25T18:00:00;2022-10-01T10:30:00 2022-10-01T12:30:00;2022-10-01T15:00:00 2022-10-01T18:00:00;2022-10-02T10:30:00 2022-10-02T12:30:00;2022-10-02T15:00:00 2022-10-02T18:00:00;2022-10-08T10:30:00 2022-10-08T12:30:00;2022-10-08T15:00:00 2022-10-08T18:00:00;2022-10-09T10:30:00 2022-10-09T12:30:00;2022-10-09T15:00:00 2022-10-09T18:00:00;2022-10-15T10:30:00 2022-10-15T12:30:00;2022-10-15T15:00:00 2022-10-15T18:00:00;2022-10-16T10:30:00 2022-10-16T12:30:00;2022-10-16T15:00:00 2022-10-16T18:00:00