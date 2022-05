Exposition – Jean-Pierre PETIT, 17 septembre 2022, .

Exposition – Jean-Pierre PETIT

2022-09-17 – 2022-10-16

Voici l’oeuvre de Jean-Pierre Petit, elle vous regarde.

Elle vous dit un commencement, un présent, chaque fois recommencé.

Chaque tableau est différent et pourtant semblable au précédent.

Ses images nous racontent la possibilité d’une heureuse rencontre comme un écho de l’enfance.

Cette manière de montrer est celle qui raisonne avec le Paradis ou, en tout cas, avec l’idée que l’on s’en fait.

Portée par cette joie en peinture, la mémoire est sollicitée. Les souvenirs anciens nous font signe, ceux de certains jours enchantés selon le balisage du peintre.

Ce chemin se pratique selon son langage secret avec sa grammaire particulière, c’est un appel à le suivre dans cette voie, en confiance, en dépit de sa forme abstraite à hauteur d’homme.

Il y a aussi ce vêtement singulier et énigmatique que nous propose l’artiste plasticien.

Il apparaît comme un écheveau tissé des fils du rêve, seule une nymphe antique semble pouvoir l’endosser, alors qu’il est adopté aujourd’hui par le monde entier.

Reste le silence de l’oeuvre qui s’impose, dans une proximité familière et qui nous procure un bien-être.

Cette oeuvre complexe faite de simplicité et de puissance se présente comme une invitation à la fête de la vie.

Ne résistons pas à cette expérience.

Inauguration/vernissage vendredi 16 septembre 2022 à 18h00.

