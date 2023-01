Exposition Jean-Pierre Le Fèvre > Couleurs d’une vie Saint-Lô, 9 février 2023, Saint-Lô .

Exposition Jean-Pierre Le Fèvre > Couleurs d’une vie

2023-02-09 – 2023-06-11

A l’occasion des 90 ans de l’artiste peintre Jean-Pierre Le Fèvre, la ville de Saint-Lô lui rend un vibrant hommage à travers une rétrospective contemporaine et novatrice. Déclinée en 3 temps et sur 3 lieux, cette rétrospective « Couleurs d’une vie » présente plus de 150 œuvres de l’artiste qui permettront au public de s’immerger dans son univers coloré.

Exposition au musée d’art et d’histoire du 9 février au 11 juin 2023 du mardi au dimanche de 14h à 18h : Dix-sept ans après la donation faite par l’artiste au musée d’art et d’histoire, le musée propose une exposition immersive, hors du commun ! Une centaine d’œuvres retraçant la carrière de Jean-Pierre Le Fèvre est mise en mouvement et en musique et les visites plongent dans la peinture de l’artiste dans une immersion vivante en couleur.

Exposition à l’hôtel de ville du 9 février au 11 juin 2023 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h : Les peintures de Jean-Pierre Le Fèvre emmènent le public en voyage en Normandie, en Europe et en Asie.

Exposition à la médiathèque La Source du 9 février au 18 mars 2023 le mardi, jeudi, vendredi de 11h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 18h : les œuvres graphiques de l’artiste brossent un portrait émouvant et inattendu de Saint-Lô et de ses habitants, et révèlent les secrets de l’acte créateur de Jean-Pierre Le Fèvre.

