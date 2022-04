Exposition « Jean-Paul Blier expose », 18 juillet 2022, .

Exposition « Jean-Paul Blier expose »

2022-07-18 10:30:00 – 2022-07-24 12:30:00

Jean-Paul Blier

Né en 1951 au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel où je réside, c’est inspiré par mon cadre de vie, que je traite au moyen de l’aquarelle ou de l’huile mes sujets de prédilection que sont la baie, Chausey, les bords de mer, les fleurs avec une affection toute particulière pour les hortensias et les coquelicots.

Autodidacte, c’est au contact d’amis peintres et des différentes rencontres au gré des expositions que je me suis formé.

Diplômé de l’académie des Arts-Sciences-Lettres, membre des Artistes Granvillais, j’expose régulièrement dans la région après avoir participé à de nombreuses expositions artistiques en île de France.

Ma récompense : partager avec le public qui s’attarde sur ma peinture, les émotions et le plaisir que je prends à peindre.

E-mail : ajp.blier@gmail.com

Site Web : jpblier.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

Gratuit.

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 6 33 70 60 41

