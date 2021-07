EXPOSITION JEAN-NO Nancy, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy

Dans le cadre de sa collaboration avec Daum, l’Office de Tourisme Métropolitain accueille une exposition du sculpteur lorrain Jean-No, du 19 juillet au 29 août.

Jean-No est un sculpteur Lorrain qui voyage avec ses mains, saisit le monde à bras le corps et donne vie à des structures qui dégagent toujours une force et une émotion particulières. De drôle de dentelles de fer, gracieuses et puissantes à la fois, lourdes et légères, ombres qui dansent et feu qui bouillonne. Toujours uniques, les sculptures de Jean-No inventent un langage que nul ne connait et que chacun peut comprendre.

Elles puisent leur inspiration dans une matière dénichée ça et là et qui retrouvent une nouvelle vie. Elles défient les équilibres et affrontent fièrement le temps qui passe. Elles sont un trait d’union entre ici et ailleurs, hier et demain. De pièces patinées et d’acier récupéré, ces oeuvres font danser nos regards, soufflent l’ombre et chuchotent la lumière, à moins que ce ne soit l’inverse, les mélant dans une alchimie et une intimité qui transforment l’artiste en funambule, le visiteur en continent .

+33 3 83 35 80 10 http://www.jean-no.fr/

