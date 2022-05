Exposition Jean Moulin Valentigney Valentigney Catégories d’évènement: Doubs

Exposition Jean Moulin Médiathèque Jules Carrez 16 Rue Etienne Oehmichen Valentigney

2022-05-07 – 2022-05-08

Exposition organisée par le CEGFC pour les commémorations de l'Armistice. Le thème principal sera : Jean Moulin, avec un volet sur les forces aériennes françaises libres et une présentation de résistantes Boroillottes. Vous pourrez y trouver notamment :

– Un hommage aux résistantes Boroillottes

– Un hommage aux résistantes Boroillottes

– Des maquettes d'avions en partenariat avec M.Parietti +33 3 81 36 22 43

– Un hommage aux résistantes Boroillottes

– Des maquettes d’avions en partenariat avec M.Parietti Médiathèque Jules Carrez 16 Rue Etienne Oehmichen Valentigney

