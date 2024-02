EXPOSITION JEAN MOULIN Nissan-lez-Enserune, vendredi 9 février 2024.

L'exposition sur Jean Moulin à la Médiathèque municipale de Nissan-Lez-Ensérune, du vendredi 9 février au mercredi 6 mars 2024, retrace l'histoire fascinante de ce grand résistant français à travers des photographies, des documents d'archives et des témoignages. Vernissage en présence d'Alain D'Amato le samedi 10 février 11h.

L’exposition sur Jean Moulin à la Médiathèque municipale de Nissan-Lez-Ensérune, du vendredi 9 février au mercredi 6 mars 2024, retrace l’histoire fascinante de ce grand résistant français à travers des photographies, des documents d’archives et des témoignages. Vous partirez à la rencontre de ce héros de la Seconde Guerre mondiale et vous comprendrez son rôle majeur dans la lutte contre l’occupation nazie.

Début : 2024-02-09 09:30:00

fin : 2024-03-06 12:30:00

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

