EXPOSITION JEAN MOIRAS Le Pouliguen, 2 août 2021-2 août 2021, Le Pouliguen.

EXPOSITION JEAN MOIRAS 2021-08-02 – 2021-08-29 Espace Rex 4, rue de la Plage

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Après avoir exposé au Japon, Luxembourg, USA … Jean Moiras présentera ses dernières œuvres dans la salle du Rex Au Pouliguen durant tout le mois d’août, l’occasion de découvrir par la même occasion son dernier ouvrage « Voyages » .

C’est la certitude de recevoir en contemplant ses toiles une émotion artistique en même temps qu’un plaisir esthétique. Avec lui nous n’avons pas à craindre de nous trouver en présence d’un art qui, comme le déplorait déjà Gombrowicz, “rend hommage aux conventions presque autant que la mode”. Moiras ne sacrifie pas plus à l’une qu’aux autres. Sur sa route exemplaire, il se tient avec force.

Ayant éludé tout faux-semblant, désir de plaire, trucs, recettes – toujours tentants pour un artiste -, ramassé au centre de lui-même, il connaît l’existence de sa tâche : extraire de lui le maximum de valeur dont il se sent capable, entretenir le feu qui nourrira sa création artistique. Mais comment se fait cette création? Par la magie d’un “mystérieux talent” ? Non. Le talent de l’artiste c’est avant tout une mobilisation générale : celle de sa sensibilité, de son intelligence, de son cœur, de sa raison, de son évolution spirituelle. Le peintre trouve en lui-même la force et le courage, il se nourrit de sa vie.

Son pinceau obéit à cette nécessité : donner à voir ce qui échappe à notre œil, rendre proche ce qui est lointain, nous entraîner à l’expression de nos fantasmes. Il nous entraîne à notre perte; mais quel délice…

