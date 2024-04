Exposition « Jean Mingam (1927-1987), au rythme de la couleur » Musée des beaux-arts Vannes, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Jean Mingam (1927-1987), au rythme de la couleur » Jean Mingam (1927-1987), au rythme de la couleur Samedi 18 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

Jean Mingam (1927-1987), au rythme de la couleur

Du 20 avril au 30 septembre 2024

Peintre, dessinateur, sculpteur, Jean Mingam formé à l’École des beaux-arts de Rennes, travaille en début de carrière dans le Finistère et le Morbihan, puis s’installe définitivement à Nantes. Sa production singulière conjugue diverses influences artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il exalte la couleur en se souvenant des principes de l’École de Pont-Aven et des Fauves et intègre des formes nourries par le cubisme et l’abstraction.

Jean Mingam traite la figure humaine, s’essaie au paysage et s’inspire fortement de la musique. Une partie de son travail relève de l’art sacré qu’il développe en peinture, en sculpture et en projets de vitraux.

Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Vannes 56000 Morbihan Bretagne http://www.mairie-vannes.fr Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

© Musées de Vannes