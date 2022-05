Exposition – Jean-Michel Wacheux

2022-10-10 10:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 [ Peinture sur zinc ] C’est lors d’une rénovation de toiture que lui est venu l’idée de transformer de vieilles gouttières en oeuvres d’art. Jean-Michel Wacheux les nettoie, les travaille pour laisser apparaître les traces que la pluie, le vent, le soleil ont laissé. Ses tableaux, mi-figuratifs mi abstraits, laissent le visiteur vagabonder dans son imaginaire. +33 6 24 80 32 16 [ Peinture sur zinc ] C’est lors d’une rénovation de toiture que lui est venu l’idée de transformer de vieilles gouttières en oeuvres d’art. Jean-Michel Wacheux les nettoie, les travaille pour laisser apparaître les traces que la pluie, le vent, le soleil ont laissé. Ses tableaux, mi-figuratifs mi abstraits, laissent le visiteur vagabonder dans son imaginaire. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

