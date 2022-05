Exposition – Jean-Michel Delambre Ault, 14 mai 2022, Ault.

Exposition – Jean-Michel Delambre Ault

2022-05-14 – 2022-05-14

Ault Somme

Le célèbre auteur et dessinateur Jean-Michel Delambre viendra présenter de nombreux ouvrages au P’Tit Aulty le Samedi 14 Mai… Delambre est Ch’ti mais il se soigne !

Le Canard Enchaîné lui a accordé l’asile politique et l’a pris sous son aile il y a plus de 30 ans. Diverses collaborations “Le Canard enchaîné”, “Marianne”, “Aujourd’hui en France-le Parisien”, “Psikopat”, “le Journal de la Corse”…

On lui doit une vingtaine d’ouvrages, notamment des livres pour enfants

+33 6 81 96 45 31 https://le-ptit-aulty.fr/

Ault

