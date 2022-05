EXPOSITION JEAN MARC GODES ET GERALDINE MILANESE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Raon-l’Étape Vosges Inspiré par l’univers de Jacques Prévert, Jean Marc Godès est devenu photographe plasticien avec la volonté de mettre en scène le livre et de promouvoir la lecture par ses images. Porté par le pouvoir mystérieux des mots, il invente des mondes, en s’emparant des livres comme des objets, qu’il modèle à l’image de ses rêves. L’exposition Livres en vie donne à lire au côté de chaque photographie un texte créé par un élève qui y exprime son étonnement ou son émerveillement.

Sculptures en fil de fer : “Entre douceur et rugosité, courbes et verticalité, Entre doutes et certitudes, Trouver le juste endroit, Et s’y glisser”. Géraldine Milanèse +33 3 29 41 66 67 Raon-l’Étape

