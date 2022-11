Exposition : Jean-Luc Breda Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Exposition : Jean-Luc Breda Charleville-Mézières, 18 novembre 2022, Charleville-Mézières. Exposition : Jean-Luc Breda

3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

2022-11-18 – 2022-11-19 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières Artiste autodidacte, l’artiste venu de Reims après son exposition remarquée au Palais du Tau, nous présente une série inédite d’une vingtaine de peintures à l’acrylique et d’objets peints dans une palette chatoyante inspirée par l’abstraction lyrique.Des paysages oniriques, un explosion de couleurs à découvrir ! Accueil 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

