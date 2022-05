EXPOSITION “JEAN-LOUIS VANVEGGELEN” – ATELIER DES 4F Boulogne-sur-Mer, 17 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

EXPOSITION "JEAN-LOUIS VANVEGGELEN" – ATELIER DES 4F

2022-06-17 – 2022-06-23

35 RUE DE LILLE Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer EXPOSITION Jean-Louis VANVEGGELENT

Peinture et modelage

du 17 au 23 juin 2022

C’est en Ville fortifiée

35 rue de Lille

BOULOGNE/MER

C’est ouvert mardi et mercredi, vendredi et samedi de 11h à 18h.

Le jeudi de 14h à 18 et dimanche de 10h30 à 13h.

atelierdes4f@gmail.com +33 6 50 05 97 25

