EXPOSITION « JEAN LOUIS DELCROS » – JEAN LOUIS DELCROS Saint-Alban-sur-Limagnole, mercredi 4 septembre 2024.

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition de Jean Louis DELCROS du mercredi 4 septembre au jeudi 31 octobre.

Depuis l’école primaire j’ai toujours aimé dessiner. Au collège, mon travail dans cette matière était apprécié des professeurs. J’ai commencé à peindre des toiles chez mes parents à 14 ans.

Plus tard je me suis consacré à la vie professionnelle. avec mon épouse nous étions très occupés par notre entreprise et nos enfants. En faisant quelques toiles dans des périodes assez espacées, je n’ai jamais oublié la peinture. Depuis mes 70 ans, je suis entièrement libre et je consacre un plein temps à ma passion artistique.

En travaillant pour cette exposition j’ai cherché à Saint Alban et en Margeride des sujets intéressants à peindre. J’espère présenter une exposition qui plaira à un maximum de personne.

Jean Louis Delcros

Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à venir au vernissage de l’exposition mardi 3 septembre à 18h où un apéritif vous sera proposé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-04 09:00:00

fin : 2024-10-31 17:30:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

