.Tout public. gratuit Inscription demandée pour les rencontres en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00. La première rencontre du samedi 11 mars se déroulera de 16h à 17h. Une exposition, deux rencontres et deux visites guidées… La BiLiPo vous propose de découvrir ou de redécouvrir la figure de Jean-Jacques Reboux, auteur et éditeur qui eut un rôle non négligeable dans le domaine du roman noir français des années 1990. Qui était Jean-Jacques Reboux ? En 1992, il fonde les éditions Canaille afin de publier ses livres refusés par les éditeurs : Pain perdu chez les vilains ou Fondu au noir. Avec l’appui de Jean-Bernard Pouy, Jean-Jacques Reboux devient éditeur de polars d’autres auteurs. En 1995, les éditions Canaille sont rachetées par les éditions Baleine où il dirige la collection Canaille/Revolver. Il suit l’aventure de la création de la collection du Poulpe en 1995 par Jean-Bernard Pouy, Serge Quadruppani et Patrick Raynal. Il publie les premiers romans de Yasmina Khadra et découvre Caryl Férey. Ce projet d’exposition est le fruit d’un partenariat entre la BiLiPo et un groupe d’auteurs, éditeurs et ami.e.s de l’auteur. Une exposition, deux rencontres et deux visites guidées seront proposées pour faire découvrir une période de la production éditoriale du roman noir français, celle des années 1990 et 2000 à travers la figure singulière de Jean-Jacques Reboux auteur, éditeur militant et découvreur de talents littéraires. Les deux tables rondes organisées au cours de l’exposition sont : Samedi 11 mars 2022 : Jean-Jacques Reboux éditeur et découvreur de talents (16h-17h)

Invité.e.s : Francis Mizio, Sylvie Cohen, Caryl Ferey, Frédéric Prilleux, Olivier Thiebaut – Modération : François Braud (auteur, animateur de festival polar) Samedi 17 juin 2023 : Témoignages d’auteurs

Invité.e.s : François Braud, Antoine de Kerverseau, Francis Mizio, Jean-Hugues Oppel, Jean-Bernard Pouy (sous réserves)– Modération : Frédéric Prilleux (bibliothécaire formateur) Deux visites guidées de l’exposition seront proposées : vendredi 2 juin de 17h à 18h et samedi 17 juin 2023 avant la seconde rencontre de 14h30 à 15h30. Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 0142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/

